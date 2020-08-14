UNICEF Türkiye Temsilcisi Duamelle, Hatay Valisi Doğan'ı ziyaret etti

HATAY (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Türkiye Temsilcisi Philippe Duamelle, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Duamelle ve beraberindeki heyet, Vali Doğan'a ziyarette bulundu.

Doğan ile Duamelle, Suriyelilere sunulan barınma, eğitim, sağlık ve istihdam hizmetleriyle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Türkiye'nin, Suriyelilere hizmetlerini anlatan Doğan, "En son 2011'de başlayan büyük göç dalgasında olduğu gibi, tarihimizde hiçbir göç dalgasında kapılarımızı kapatmadık. Ülkelerini ve evlerini terk etmek zorunda kalan savaş mağduru insanların ilk sığındığı sınır illerden olan Hatay'ımız, yüksek oranda mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Suriye krizinin çıktığı ilk günden bu yana ülkemiz Suriyeli mültecilerin insani koşullarda yaşaması için desteğini sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.

Duamelle de Türkiye'nin her durum ve koşulda çocukların korunmasını öncelikleri arasına aldığını belirterek, Suriyelilere sunulan hizmetlerden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.