UNICEF çağrı yaptı: Gazze’deki hastaneler ‘çöküyor! İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı.

Öte yandan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "Elektriğin kesilmesiyle hastaneler gerçek bir çöküşe girdi" açıklaması yaparken, bir doktor çocukların yaşadığı trajediyi tüm detaylarıyla anlattı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, elektriğin kesilmesi nedeniyle hastanelerin “gerçek bir çöküş durumuna” girdiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Bakanlığın Facebook hesabından açıklama yaptı.

Kudra, Gazze’deki hastanelerin elektrik kesintisi nedeniyle gerçek bir çöküş durumuna girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Yaralı ve hastaların hayatlarını kurtarmak için tüm benzin istasyonu sahiplerini ve elinde bir litre mazot bulunan herkesi derhal Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçmeye çağırıyoruz.”

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Sağlık Bakanlığı İdari İşler Genel Müdürü Mahmud Hammad da hastanelerdeki “felakete” ilişkin açıklama yaptı.

Hammad, Bakanlığın sitesinde yayımlanan açıklamasında “İlaçların, tıbbi sarf malzemelerinin ve yakıtın tükenmesi, insani bir felaketin habercisi olup yoğun bakım, kuvöz ve kritik bölümlerdeki hastaları tehlikeye atıyor ve kaçınılmaz ölümle karşı karşıya bırakıyor.” ifadelerine yer verdi.

Bakanlığın ilaç depolarının “boş” olduğuna dikkati çeken Hammad, bağışçı kurumlara, Arap ve İslam ülkelerine, sağlık hizmetlerinin devam etmesi için Gazze’deki sağlık sektörünü destekleme çağrısında bulundu.

İngiltere’de plastik ve rekonstrüktif cerrahı olan ancak İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin öldüğü Gazze’deki El-Şifa Hastanesi’nde çalışan doktor Hasan Ebu Sittah, BBC’ye bölgedeki son durumla ilgili demeç verdi.

Hastaneye getirilen yaralıların yaklaşık yüzde 40’ının çocuk olduğunu söyleyen Sittah, “Hepsi patlama yaralanması… Şarapnel parçalarının neden olduğu, yanıklar ve düşen duvar parçaları nedeniyle korkunç yaralanmalar var, insanlar evlerinin enkazı altından çıkarılıyor” ifadesini kullandı.

“YARALI ÇOCUKLARIN AİLELERİ YOK”

Gazze’de gördükleriyle ilgili “yaralı çocukların hayatta kalan aile yok” diyen Sittah, “Her gün aileden hayatta kalan tek kişinin bir çocuk olduğu söylenen vakalarla karşılaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İngiliz doktor Hasan Ebu Sittah, sosyal medya hesabı üzerinden bölgede yaşananlarla ilgili, “Bu evrende kendisine bakacak bir ailesi kalmamış yaralı bir çocuğun yatağının etrafından daha yalnız bir yer yoktur” dedi.

Geçtiğimiz pazar günü yanıkları olan beş yaşındaki bir kız çocuğunu ve yine yüz yanıkları ile kafa travması olan dört yaşındaki bir başka kız çocuğunu tedavi ettiğini söyleyen Sittah, “Ailenin evinden sağ olarak çıkarılanlar sadece onlardı” dedi.

Sittah, çatışmaların ardından kendisini aniden Gazze’deki El Şifa Hastanesi’nde bir doktorun çocuğunu ameliyat ederken bulduğunu, doktorun diğer çocuğuyla birlikte öldürüldüğünü ifade etti.

Gazze’deki yetkililer, çatışmalar nedeniyle şimdiye kadar dörtte biri çocuk olmak üzere en az 3 bin kişinin öldürüldüğünü ve yaklaşık 12 bin kişinin de yaralandığını söyledi.

“İNSANİ FELAKETİN EŞİĞİNDEYİZ

Uluslararası insani yardım kuruluşu NRC, Gazze içindeki çalışanı Yusuf Hammaş'ın gönderdiği ve Han Yunus'ta yoğun geçen İsrail bombardımanının ardından bölgedeki durumu anlattığı ses kaydını paylaştı.

Gazze'deki durumu, “Kesinlikle bir insani felaketin eşiğindeyiz” diyerek anlatan Hammaş, Han Yunus'ta yüzlerce kişinin evlerine su götürmek için su depolarının önünde beklediğini ve ekmek için fırınların önünde kaos olduğunu söyledi.

“BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARDA UYUYOR”

Han Yunus’ta gece düzenlenen hava saldırılarında 30’a yakın kişinin hayatını kaybettiğini aktaran NRC çalışanı, “Gerçekten ağır bombardıman olan bir geceydi. Ayrıca (Han Yunus'taki) Nasır Hastanesi’ne geldiğimde hastane içindeki morgda yeterli yer olmadığını gördüm. Hastane şu anda dolu. Şifa Hastanesi’nde gördüğümüz kaosun aynısını burada görüyoruz.” dedi.

Nasır Hastanesi’nde çok sayıda gazetecinin de bulunduğu kaydeden Hammaş, şunları aktardı:

“Burada gazetecilerin bile suya erişimi yok. İnsanlar Nasır Hastanesi’ni de barınak olarak kullanıyor. İnsanlar hastanenin içine ve dışarıdaki sokaklara yerleşiyorlar. Binlerce kişi sokaklarda uyuyor.”

“DURUM İÇLER ACISI”

Gazze'deki insani yardım çalışanı, “Bu durum birkaç gün daha devam ederse yeni bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Burada durum gerçekten zor. İnsanların düşündüğü tüm senaryoları hayal etmek bile gerçekten zor.” ifadelerini kullandı.

Hammaş, Gazze’de özellikle su konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, “Buradaki barınaklara ya da UNRWA okullarına giderseniz, temizlenmek ya da duş almak için yeterli su olmadığı için çok sayıda hastalıkla karşılaşıyorsunuz. Hatta kişisel olarak ben de en az 7 gündür duş almadım.” ifadelerini kullandı.

“Bu durum sona erse bile, ruh sağlığı ve hastalıklarının yayılması açısından Gazze'de çok büyük sonuçlarla karşı karşıya kalacağız.” diyen Hammaş, “Durum içler acısı, burası içler acısı.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Hammaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Aynı şey ATM’lerin önünde de yaşanıyor. İnsanlar alabildikleri kadar şey satın alabilmek için ellerinden geldiğince nakit para çekmeye çalışıyorlar. Ayrıca Gazzeliler, ellerinden gelen her şeyi depolamaya çalışıyorlar ama marketlerde yeterli ürün yok.

İnsanların mevcut her şeyi satın almak için marketlere akın ettiğini görüyoruz. Bir şişe su almak için süpermarkete giderseniz size en fazla üç şişe satıyorlar. Herkese verebilmek için satın alabileceğiniz şeylerin miktarını azaltmaya çalışıyorlar.”

UNICEF: ACİL İNSANİ ATEŞKES

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), abluka altındaki Gazze Şeridi’nde çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyaç olduğunu belirtti.

UNICEF MENA’nın X sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yayımlandı.

Gazze Şeridi’ndeki çocukların durumunun “felaket” olarak nitelendirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“UNICEF Gazze Şeridi'ndeki çocukların kritik ihtiyaçlarına yanıt veriyor ancak erişim giderek zorlaşıyor ve tehlikeli hal alıyor. Çocuklara ulaşmak için acil insani ateşkese ihtiyacımız var.”

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürerken, İsrail'in Gazze'deki bir hastaneyi hedef aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin hastaneye hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail'in hastane saldırısı dünyayı ayağa kaldırdı.

Dünya liderlerinden saldırı sonrası art arda açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in hastane saldırısına sert tepki gösterdi.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.

"İçerisinde kadınların, çocukların, masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmak, İsrail’in en temel insani değerlerden yoksun saldırılarının son örneğidir.

Gazze’de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum."

İlk açıklama Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan geldi.

Trudeau, "Gazze'den gelen haberler korkunç, yıkıcı ve kabul edilemez, hastaneye saldırmak yasa dışıdır." ifadesini kullandı.

Mısır'dan yapılan açıklamada ise "Hastane bombalanmasını şiddetle kınıyoruz. Uluslararası toplum derhal şiddeti durdurmak için müdahale etmeli." denildi.

Birleşmiş Milletler'den de saldırıya sert tepki geldi. Açıklamada, "Okullar, hastaneler hedef değildir." ifadeleri yer aldı.

Dünya Sağlık Örgütü de Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı güçlü bir şekilde kınadı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ise "Hastanenin bombalanması soykırımdır, tolerans gösterilemez" açıklaması yaptı.