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Gündem UNICEF açıkladı! Gazze’de 50 bin hamile kadın sokaklarda doğuruyor
Gündem

UNICEF açıkladı! Gazze’de 50 bin hamile kadın sokaklarda doğuruyor

Yeniakit Publisher
2023-11-08 10:59:00 -
UNICEF açıkladı! Gazze’de 50 bin hamile kadın sokaklarda doğuruyor

BM Çocuklara Yardım Fonu yaptığı açıklamada, Gazze'de sağlık kuruluşlarının sık sık saldırıya uğraması nedeniyle hamile kadınların molozların arasında sokaklarda doğum yaptığı belirtildi.

Orta Doğu'da tam 33 gündür kan durmuyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Bu süreçte siviller sıkça hedef oluyor.

Can kaybının giderek ağırlaştığı bölgede kadınlar ve çocuklar acımasızca katlediliyor.

Şans eseri hayatta kalanların ise yaşamı giderek zorlaşıyor. Su ve elektrik olmadan yaşamlarını sürdürmek için mücadele ediyor.
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Sağlık kuruluşları kullanım dışı kaldı

7 Ekim'den bu yana 10 bin 328 Filistinlinin öldürüldüğü bölgede, hamile kadınların da çöken sağlık sisteminin gölgesinde doğumları zorlaşıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan raporda, Gazze’de İsrail’in saldırıları sonucu hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının kullanım dışı kalması nedeniyle kadınların sokaklarda ve evlerinde doğum yapmak zorunda kaldıkları ifade edildi.

 

"Gazze'de tahminen 50 bin hamile kadın bulunuyor"

UNICEF’in yayınladığı raporda, tahminlere göre şu anda Gazze Şeridi’nde 50 bin hamile kadının bulunduğu ifade edilerek şöyle denildi:

Bombardımanlar, hasar gören ya da çalışmayan sağlık tesisleri, kitlesel düzeyde yerinden edilme, su ve elektrik kaynaklarının çökmesi, gıda ve ilaçlara erişimin kısıtlanması anne, yenidoğan ve çocuk sağlığı hizmetlerini ciddi şekilde sekteye uğratmaktadır. Gazze'de tahminen 50 bin hamile kadın bulunmaktadır ve her gün 180'den fazlası doğum yapmaktadır. Bunların yüzde 15'inin hamilelik veya doğumla ilgili komplikasyonlar yaşaması ve ek tıbbi bakıma ihtiyaç duyması muhtemeldir.

 

"Kadınlar moloz yığınları arasında sokaklarda doğum yapıyor"

UNICEF, bazı kadınların sığınaklarda, evlerinde ya da sokaklarda doğum yapmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Bu kadınlar, güvenli bir şekilde doğum yapmak ve yeni doğan bebeklerine bakmak için ihtiyaç duydukları acil obstetrik hizmetlere erişememektedir. 14 hastane ve 45 birinci basamak sağlık merkezinin kapalı olması nedeniyle bazı kadınlar sığınaklarda, evlerinde, moloz yığınları arasında sokaklarda ya da sağlık hizmetlerinin kötüleştiği, enfeksiyon ve tıbbi komplikasyon riskinin arttığı sağlık tesislerinde doğum yapmak zorunda kalıyor. Sağlık tesisleri de ateş altında, 1 Kasım'da önemli bir doğum hastanesi olan Al Hilo Hastanesi bombalandı.” ifadelerini kullandı.

"Tüm sivillerin sağlık hizmeti alma hakkı vardır"

UNICEF, insani ateşkes çağrısını yineleyerek, “Yaşanan acıları hafifletmek ve vahim bir durumun felakete dönüşmesini önlemek için acil bir insani yardım ateşkesi uygulanması gerekmektedir. Çatışmanın tüm tarafları, sivilleri ve sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere sivil altyapıyı korumak için uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uymalıdır. Halihazırda Gazze'de tutulan rehineler de dahil olmak üzere tüm sivillerin sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Tüm rehineler gecikme ya da koşul olmaksızın serbest bırakılmalıdır. Tüm taraflar özellikle çocukları zarar görmekten korumalı ve onlara uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku kapsamında hak ettikleri özel korumayı sağlamalıdır.” dedi.

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Yorumlar

Ahmet

Arap ve Kürt kardeşlerimiz kültür olarak benziyorlar her iki Kültürde de Kadının tek vazifesi evde oturup çocuk doğurmak Ama düşünmüyor ki o evde oturan cahil kalan kadın hem erkek hem kız çocuklarını eğitip yetiştiren birisi kadın cahil olunca çocuklarda cahil oluyor cahil çocuklar idraksiz oluyor yanlış yollara sapıyor çok fazla çocuk doğrulduğunda çocukların bakımı yetiştirmesi ve beslenmeleri eksik kalıyor ve karşımıza maddi manevi Yanlış insanlar çıkabiliyor İnsanın ilk ihtiyacı güvenlik ihtiyacıdır güvenliğini sağlamadan doğrup durursa Karşılaşacağı işte bu manzaradır

Akın kimençe

Vahittin İsmailoğlu kürt mü 1998 şizofren olduğum halde utanmadan hakkı mı nasıl yer ler
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