UNESCO'dan küstah 'Ayasofya Camii' açıklaması! "Kararı komite verir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya'nın adının müze yerine cami statüsü kazandırılacağı müjdesini vermesinin ardından Haçlı zihniyetinden itiraz sesleri yükselmeye başladı.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesi kararının, örgütün ilgili komitesine sunulması ve bir toplantıda onaylanması gerektiği belirtildi.

"Kararı Dünya Mirası Komitesi verir"

Sputnik'in konuyla ilgili sorularını cevaplayan UNESCO'dan bir kaynak, "Dünya Mirası Koruma Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesiyle ilgili tüm kararlar, Dünya Mirası Komitesi tarafından alınıyor. Sözleşmede imzası olan bir ülkenin, bir anıtın ismini değiştirme kararını alıyorsa bu değişikliği komitenin onayına sunmalı" dedi.

"Kararları tahmin edemeyiz"

Kaynak, "UNESCO, komitenin çalışmaları için hazırlıklar yapar, ama hiçbir şekilde kararlarını tahmin edemez" diye ekledi.

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