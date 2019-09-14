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UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Uzunyuva ve Beçin’e posta pullu tanıtım

Milas’ın UNESCO’nun "Geçici Dünya Mirası" listesinde yer alan Uzunyuva Hekatomnos Anıtmezarı ile Beçin Kalesi Ortaçağ Kenti Kalıntılarının tanıtımı posta pulları ile yapılacak.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:49
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki Uzunyuva ve Beçin’e posta pullu tanıtım

Milas’ın UNESCO’nun "Geçici Dünya Mirası" listesinde yer alan Uzunyuva Hekatomnos Anıtmezarı ile Beçin Kalesi Ortaçağ Kenti Kalıntılarının tanıtımı posta pulları ile yapılacak. MİTSO, her iki tarihi alanın tanıtımı için posta pulu bastırdı.


PTT’ye bastırılan Uzunyuva ve Beçin pullarının, MİTSO’nun yapacağı posta gönderilerinde zarfların üzerine yapıştırılarak gittikleri yerlerde Uzunyuva Hekatomnos Anıtmezarı ile Beçin Kalesi ve Ortaçağ Kenti Kalıntılarının tanıtımına katkıda bulunması amaçlanıyor.


MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas’ta kültür turizminin gelişmesini istediklerini belirterek "Milas’ta UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan iki önemli tarihi alanımız var. Buraların kültür turizminin gelişmesi için çok önemli alanlar olduğunu düşünüyoruz. Tanıtımlarını yaparak ilçemizde kültür turizminin gelişmesini istiyoruz. Bu amaçla bastırdığımı posta pullarını gönderilerimizde kullanacağız. Zarfların ulaştığı yerlerde Uzunyuva ve Beçin gibi iki çok önemli tarihi alanımızın tanıtımını yapacağız" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:49
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