UNESCO Dünya Edebiyat Şehri Kahramanmaraş

Başkan Görgel, “UNESCO Dünya Edebiyat Şehri unvanını hak etmiş olmak, bizim açımızdan yeni bir durak. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullanırken; Bakan Ersoy, “Kahramanmaraş aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu ağda üyelik alan ilk şehirdir. Kahramanmaraş, “edebiyat şehri olan ilk Türk kenti” olma ayrıcalığına mazhar olmuştur. Kahramanmaraş’ın, edebi kimliğiyle Yaratıcı Şehriler Ağı’nda yer almayı fazlasıyla hak ettiği bir gerçektir” dedi.



Necip Fazıl Kısakürek'ten Cahit Zarifoğlu'na, Nuri Pakdil'den Rasim Özdenören'e kadar Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştiren Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "Edebiyat Şehri" olarak kabul edilerek kültürel birikimini uluslararası ölçekte tescilledi. Kahramanmaraş’ın elde ettiği bu başarı, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde İbrahim Sadri ve Fulya Kalfa’nın sunumu ile düzenlenen “UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş Uluslararası Tanıtım Toplantısı” ile taçlandırıldı. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Tuğba Işık Ercan, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin, İrfan Karatutlu, Ali Öztunç, Zuhal Karakoç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, UNESCO Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, siyasi parti temsilcileri, rektörler, yazarlar, şairler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

“Bu Ünvan Bizler İçin Büyük Gurur Kaynağı”

Programın açılış konuşmasını yapan UNESCO Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, “Bu başarının asıl mimarları yüzyıllardan beri bizim şehrimizde edebiyatın temsilcileri olan yazarlarımız, şairlerimizdir. Kahramanmaraş’ımıza ve Türkiye’mize hayırlı olsun. Bu paye Kahramanmaraş için yepyeni bir başlangıcın fitilini ateşledi. Bu ünvan bizler için büyük bir gurur kaynağı. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



“Dünya Edebiyat Şehri Kahramanmaraş”

Konuşmasına Kahramanmaraş'ın köklü bir edebiyat geleneğine sahip olduğunu vurgulayarak başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bu mirasın yüzyıllar boyunca yaşayan güçlü bir kültürel hikâyeye dönüştüğünü ifade etti. Şehrin uzun yıllardır "Türkiye'nin Edebiyat Şehri" olarak anıldığını belirten Başkan Görgel, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na kabul edilmesiyle birlikte Kahramanmaraş'ın artık "Dünya Edebiyat Şehri" kimliğini de kazandığını söyledi. Görgel, Sümbülzade Vehbi'den Necip Fazıl Kısakürek'e, Nuri Pakdil'den Cahit Zarifoğlu'na kadar birçok önemli edebiyatçının mirasının bu başarıda önemli pay sahibi olduğunu vurguladı. Kahramanmaraş'ta kültür ve edebiyat hayatını canlı tutmak amacıyla çok sayıda edebiyat dergisine destek verildiğini, Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri ile Kitap Fuarı'nın her geçen yıl büyüyerek şehrin kültürel kimliğini güçlendirdiğini söyleyen Görgel, “UNESCO Dünya Edebiyat Şehri kimliğimize yakışır yeni müze, kütüphane ve kültür merkezi projelerini Kültür ve Turizm Bakanlığımızla iş birliği içinde hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Edebiyat ve sanat sokakları ile yeni nesil kültür alanlarını şehrimize kazandırarak Kahramanmaraş'ı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın örnek şehirlerinden biri haline getireceğiz" dedi.

“Ülkemize ve Şehrimize Hayırlı Olsun”

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yürütülen iş birliklerine de değinen Görgel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ile Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi başta olmak üzere önemli kültürel projelerin yakın zamanda tamamlanacağını söyledi. Yeni müzeler, kütüphaneler, kültür merkezleri, edebiyat ve sanat sokakları gibi projelerle Kahramanmaraş'ın dünya edebiyat şehri kimliğine yakışır bir vizyon ortaya koyacağını ifade eden Büyüklenir Belediye Başkanı Görgel, Kahramanmaraş'ın Edinburgh, Barcelona, Bağdat, Beyrut, Prag, Dublin, Manchester, Lyon ve Taif gibi dünya edebiyat şehirleri arasındaki yerini aldığını söyledi. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliğinin hem Kahramanmaraş hem de Türkiye için hayırlı olmasını temenni eden Başkan Görgel, “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyelik yolculuğumuzda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; devletimizin her kademesinde bize destek veren herkese müteşekkirim. 6 Şubat depreminin ardından Yeni Kahramanmaraş diyerek çıktığımız yolda, UNESCO Edebiyat Şehri unvanını hak etmiş olmak, bizim açımızdan yeni bir durak. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı üyeliği şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Kahramanmaraş tescilli bir “Edebiyat Şehri”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Varlığından hiç şüphe duymadığımız bir edebiyat şehri olmanın uluslararası kabulü ve onayı UNESCO tarafından tescillendi. Biz, edebiyat alanında ne kadar isim sıralasak azdır. Artık Kahramanmaraş tescilli bir “Edebiyat Şehri” olarak daha hızlı bir şekilde devam edecektir. Yarınımız, geleceğimiz ve bahtımız açık olsun” şeklinde konuştu.



“Kahramanmaraş Türkiye’nin Gururu ve Onuru Oldu”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, “Kahramanmaraşlı olmak ruhtur, bir hissiyattır ve bir hemşehricilik bilincidir. Kahramanmaraş’ın bir kahramanlık madalyası var. O madalya kadar değerli olmasa da Kahramanmaraş’ın edebiyat şehri, kültür şehri, gastronomi şehri olduğunun ispatı olan madalyası da oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Kahramanmaraş’ın UNESCO Edebiyat Şehri ünvanı alması tüm Türkiye’nin gururu ve onuru oldu tebrik ediyoruz” dedi.

“Kahramanmaraş Müstesna Bir İrfan Merkezidir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, “Kahramanmaraş, şiirin, fikrin, mücadelenin ve medeniyet iddiasının şehridir. Aynı zamanda Kahramanmaraş, İstiklal Savaşımızın ilk kurşunun atıldığı şehirdir. Bu şehir kalemi le nesillere istikamet çizen, kelamı ile çağlara iz bırakan ve büyük fikir adamlarının yetiştiği müstesna bir irfan merkezidir. Kahramanmaraş’ın UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” olarak tescillenmesi bu büyük birikimin ve güçlü hafızanın dünya tarafından tescillenmesidir” diye konuştu.



“Kahramanmaraş, Yaratıcı Şehriler Ağı’nda Yer Almayı Hak Etti”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programda yaptığı konuşmada, “Kahramanmaraş, edebiyat alanında Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na kabul edilmiştir. Kahramanmaraş aynı zamanda ana dili Türkçe olan şehirler arasında da söz konusu ağda üyelik alan ilk şehirdir. Kahramanmaraş, “edebiyat şehri olan ilk Türk kenti” olma ayrıcalığına mazhar olmuştur. Kahramanmaraş’ın, edebi kimliğiyle Yaratıcı Şehriler Ağı’nda yer almayı fazlasıyla hak ettiği bir gerçektir. Türk edebiyatının sesini dünyaya duyurmak için bu unvanı kullanacak; aynı zamanda Kahramanmaraş’ın endüstriyel gelişimini üst seviyeye taşımak, farklı sahalarda sürdürülebilirliğe net katkılar sunmak için yereldeki gerek kamu gerek özel paydaşlarımızla istişare ve iş birliği yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

“Kahramanmaraş’ı Tebrik Ediyorum”

Bakan Ersoy, “Kahramanmaraş’ın, edebiyat şehri olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na kabulünde emeği geçen herkesi ve bu kültür mirasını omuzlayıp yaşatan sevgili Kahramanmaraşlı kardeşlerimi tebrik ediyorum. Başkanımız Sayın Fırat Görgel’in şahsında ödül organizasyonlarından yarışma ve yayınlara, farklı etkinliklerle Kahramanmaraş’ımızın kalem ve kelamdaki büyük mirasına sahip çıkan Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Bu özel başarı şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun” cümlelerini sarf etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tebrik Mesajı

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajı da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Asırların birikimini, şiirin, sözün ve düşüncenin köklü mirasını geleceğe taşıyan Kahramanmaraş, yetiştirdiği yazarları, şairleri ve sanat insanları ile milletimizin kültür hazinesinde müstesna bir yere sahiptir. Bu unvan, sadece şehrimizin değil aynı zamanda ülkemizin zengin kültürel birikiminin uluslararası anlamda tescili anlamını taşımaktadır. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda şehirlerimizin tarihi ve kültürel mirası dünyaya tanıtmayı, kültür ve sanat alanında işbirliklerini güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Kahramanmaraş’ın bu başarısında emeği geçen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızı gönülden tebrik ediyorum.”

Başkan Görgel’den Bakan Ersoy’a Özel Hediye

Program sonunda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Türk edebiyatının en önemli dergileri arasında yer alan, Yedi Güzel Adam’ın en önemli eseri Hamle Dergisi’nin röprodüksiyon tablosu hediye etti.