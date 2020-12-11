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Dünya UNEP: Küresel ısınma 3 dereceye doğru ilerliyor
Dünya

UNEP: Küresel ısınma 3 dereceye doğru ilerliyor

BM Çevre Programı'nın yeni raporuna göre, küresel ısınma 3 santigrat derecenin üzerine çıkacak şekilde artıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:29:00 -
UNEP: Küresel ısınma 3 dereceye doğru ilerliyor

Birleşmiş Milletler Çevre Programı(UNEP), BM İklim Zirvesi öncesi küresel ısınma ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, küresel ısınmanın 3 santigrat derecenin üzerine çıkacak şekilde artma eğiliminde olduğu belirtildi. Ayrıca küresel ısınmayla mücadele için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

Küresel ısınmayı 2030 yılına kadar 2 derecenin altında tutmak için uluslararası toplumların koronavirüs kısıtlamalarının ardından ekonomiyi canlandırırken çevre dostu enerjilere ve ağaçlandırmaya yönelmesi, bunun yanında başka ekolojik önlemler de almaları gerektiği bildirildi.

Ancak bu şekilde iklime zarar veren sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 25 oranında azaltılabileceği ve küresel ısınmanın 1,5 derecede durdurulması hedefine ulaşılabileceğine dikkat çekildi.

BM Çevre Programı Başkanı Inger Andersen, uluslararası iklim koruma çabalarıyla Paris İklim Anlaşması'ndaki hedeflerin hala birbirinden çok uzakta olduğunu ve son ölçümlerden bu yana 2020 yılının en sıcak yazın yaşandığı yıl olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

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