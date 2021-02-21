Ünal'dan ekonomi iftirasına cevap: Sizi kimin konuşturduğu ortada

"Merkez Bankası'ın 128 milyar doları yok oldu, buhar oldu" yalanını paylaşıyorlar. Biraz ekonomi bilgisi olan; Merkez Bankasının piyasanın ihtiyaçlarını karşıladığını,Merkez bankasında paranın yok olması diye bir şeyin olmayacağını,dolar-TL-altın arasında değişme olacağını bilir.

Bir siyasi parti nasıl bu duruma düşürülür ileride tez konusu olacaktır. Çarkçılıkla maruf bir genel başkanın, siyaseti nefret ve düşmanlık zanneden yıkım siyasetçisi dostlarını tarih yazacak. Sn.Berat Albayrak’ı kimse susturamaz ama sizi kimin konuşturduğu ortada.