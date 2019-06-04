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Ünal: "Yayın için CHP ile temastayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkması konusunda CHP ile bayramdan sonra temas kurulacağını söyledi.

04 Haziran 2019 Salı 12:09
Ünal: "Yayın için CHP ile temastayız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın, Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkması konusunda CHP ile bayramdan sonra temas kurulacağını söyledi.


Kahramanmaraş Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Yıldırım ve İmamoğlu’nun katılacağı televizyon yayını için temasların devam edeceğini belirtti. Engin Altay tarafından Kılıçdaroğlu’nun onayının alındığını söyleyen Ünal, “Cumhuriyet Halk Partisi ile bir temasımız oldu. Engin Altay ile bir görüşmemiz oldu. Engin Altay CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu’nun onayından sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile görüşme sağladığını, dolayısıyla bayramdan hemen sonra temas gerçekleştirebileceğimizi ifade etti. İnşallah ortak canlı yayın için bayramdan hemen sonra bir temas gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.



Hukuki süreç başlayacak


Bir televizyon kanalında askerlere yönelik ifadeleri şiddetle kınadığını söyleyen Ünal, “Hem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, hem de parti sözcümüz gerekli açıklamaları yaptı. Milli Savunma Bakanlığımız da bu hakaretamiz ifadelerden duyduğu rahatsızlığı ifade etti. Bir televizyon programında kullanılan bu ifadeler, kahraman ordumuza karşı hiçbir şekilde kabul edilemez. Üstelik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatını gerçekleştirmiş kahraman ordumuza şuanda Pençe Harekatını gerçekleştiren askerlerimize generallerimize dönük kullanılan bu ifadelerin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu hem Cumhurbaşkanlığımız, hem Parti Sözcümüz, hem de Savunma Bakanlığımız tarafından en sert şekilde kınanmıştır. Bu konuda da hukuki sürecin başlayacağı duyurulmuştur” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:09
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