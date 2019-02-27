Ünal, “Millet cevabını sandıkta verecektir”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Düzce’de AK Parti seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada “Türkiye’ye dönük saldırılara millet cevabını 31 Martta sandıkta verecektir” dedi.

Bir takım ziyaretler ve açılışlar için Düzce’ye gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, seçim bürosunun açılışını yaptı.

AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü ile birlikte seçim bürosunun açılış kurdelesini kesen Mahir Ünal, burada partililere yönelik yaptığı konuşmada bir oyun bile çok değerli olduğunu söyledi.

Ünal, partililere “Seçimi kazanıyoruz diye bakmayın. Mesele Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye’ye dönük saldırılara millet cevabını 31 Martta sandıkta verecektir. Öncelikle böyle bakmamız lazım. O yüzden 1 oy Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesine, davasına Türkiye’nin kavgasına verilmiş bir oydur” diye konuştu.

Mahir Ünal, AK Parti Düzce Belediye Başkan adayı Dr. Faruk Özlü’nün Türkiye’nin dijital dönüşümün mimarlarından biri olduğunu belirterek “Bildiğiniz gibi büyükşehirler dışında bakan adayımızın olduğu tek il Düzce’dir. Bakanımız Faruk Özlü bir görev insanıdır. Mevkii ve makam olarak değil görev ve sorumluluk olarak bakıyor. AK Partili olmak zaten böyle bir şey. Bu milletin bize verdiği görevleri layıkıyla yerine getirmektir. Türkiye’nin dijital dönüşümün mimarlarındandır bakanımız. O yüzden Düzce’de hem bakanlık deneyimi olan hem bürokrasi deneyimi olan bir kişinin olması çok büyük bir şans” diye konuştu.

Konuşmasının ardından Mahir Ünal, partililerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından Düzce’den Karabük iline gitmek üzere ayrıldı.