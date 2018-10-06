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Ünal Karaman'ın annesi vefat etti

Trabzonspor Teknik direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman'ın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 15:50
Ünal Karaman'ın annesi vefat etti

Trabzonspor Teknik direktörü Ünal Karaman'ın annesi Şefika Karaman, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da bugün kafileyle birlikte İzmir'e giden Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, Konya'da yaşayan annesi Şefika Karaman'ın, kalp yetmezliği şikayetiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Şefika Karaman'a Allah'tan rahmet, teknik direktörümüz Ünal Karaman ve ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 15:50
  1. Konya
  2. İzmir
  3. Trabzonspor
  4. Ünal Karaman
  5. Annesi vefat etti
  6. Şefika Karaman

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