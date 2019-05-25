Ünal Karaman: “Yakın iki şehrin küskünlükleri geride bırakıp, geleceğe bakmasını istiyorum”

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Çaykur Rizespor’un konuğu olan Trabzonspor karşılaşmadan 3-2 üstünlükle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktör Ünal Karaman, sevgiyi sempatiye dönüştürerek bu günlere geldiklerini belirtti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, iki kulüp arasında geçmişte yaşanan kırgınların bu müsabaka ile son bulmalarını temenni etti. Karaman yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu özelliğimiz bizim sporda var olmamızı sağladı. Geçmiş dönemde yaşanan bazı kırgınlıklar olabilir. Bu tarz sorunları gün yüzünde tutabilecek, sinir sitemlerini harekete geçirecek sıkıntılar olabilir. Dünü dünde bırakmak gerekir. Kültürleri birbirine yakın iki şehrin bu müsabaka ile küskünlükleri geride bırakıp geleceğe iyi bakmasını istiyorum. Rize’de dostlarım var, Trabzon benim yuvam olmuş. Yanlış aramaya kalkarsak birbirimizin yüzüne bakamayız. Kusur, yanlış varsa camiam adına özür diliyorum. Küskünlükleri geride bırakmak, mübarek günlerde hepimizin görevi. Emeği geçen başkanımız nezdinde yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Gönül hep daha güzelini arzu ediyor. Bir gün birbirini kırmamış arkadaşını rencide etmemiş, birbirine sadece dostluk duygusu içerisinde, birbirine sarılmış oyuncu grubum var. Genç oyuncularımız dahil olmak üzere hepsi iyi ki varlar. İyi ki bu formanı bir parçası oldular. Sadece ve sadece sevgiyi sempatiye dönüştürerek bu günlere geldik" dedi.