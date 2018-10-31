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Ünal Karaman uyardı! 'Trabzonspor böyle olmamalı'

Kasımpaşa ve Akhisar galibiyetlerinin ardından düşüşe geçen Trabzonspor, önce Erzurum ile son olarak da Antalyaspor'la berabere kaldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 10:46
Ünal Karaman uyardı! 'Trabzonspor böyle olmamalı'

İdmanda oyuncularını uyaran Trabzonspor teknik direktörü Karaman, "Futbol anlamında değişmek zorundayız. Gördük ki, bu performans bize yetmez. Trabzonspor böyle olmamalı. Kaliteli bir kadroyuz ve daha iyisini yapabiliriz. Her şey sizin elinizde" dedi.

13. haftadaki Fenerbahçe maçını hedef olarak belirleyen Ünal Karaman, Akyazı'daki kritik randevuya kadar takımını istediği seviyeye getirmek istiyor.

'BOŞ KOLTUK KALMAZ'

Rotayı çizen Ünal hoca, "Kupayı kayıpsız atlattıktan sonra önümüzde çok kritik Bursa ve Malatya karşılaşmaları var. Ligde üst üste iki rakibimizi de yenelim, rüzgarı arkamıza alalım. Sonrasında zaten taraftar da gerekeni yapar, statta boş koltuk bırakmaz. Artık puan kaybı istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 10:46
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