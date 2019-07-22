0553 313 94 23

Ünal Karaman, oyuncularının mücadelesinden memnun

Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman: "Bugün oldukça genç bir kadroyla sahada mücadele ettik. Böyle böyle gelişecekler. Kendilerini çok farklı bir noktaya taşıyıp camiamıza uzun yıllar hizmet edecekler. Sonuç olarak vermiş oldukları mücadeleden son derece memnunum."- "(Sparta Prag eşleşmesi) Avrupa'nın köklü kulüplerinden bir tanesi ile eşleştik. Onlar açısından da bizim açımızdan da oldukça zor bir müsabaka olacak. İnşallah o zamana kadar da eksikliklerimizi tamamlayarak iyi bir çalışma programı ve disipliniyle beraber ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
Ünal Karaman, oyuncularının mücadelesinden memnun

GREİN (AA) - Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın İkinci Lig takımlarından Haladas Szombathely ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Ünal Karaman, oyuncularının vermiş oldukları mücadeleden son derece memnun olduklarını söyledi.

Karaman, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yoğun bir antrenman programından geçtiklerini belirterek, "Dolayısıyla bizim için asıl olan sakatlık vermeden müsabakayı tamamlamaktı. Beklediğimin de üzerinde bir mücadele oldu. Özellikle sahada 90 dakika kalan oyuncularımın göstermiş olduğu performans ve özveri beni mutlu edecek boyutta. Bugün oldukça genç bir kadroyla sahada mücadele ettik. Böyle böyle gelişecekler. Kendilerini çok farklı bir noktaya taşıyıp camiamıza uzun yıllar hizmet edecekler. Sonuç olarak vermiş oldukları mücadeleden son derece memnunum." dedi.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile eşleşmelerini de yorumlayan bordo-mavili takımın teknik adamı, "Ne söylesem boş olacak. Uzun yıllar birçok şeyi tecrübe ettik. Hafif gördüğümüz müsabakayı darmaduman olarak kaybettik. Korktuğumuz birçok müsabakadan da yüz akıyla çıktık. Dolayısıyla Avrupa'nın köklü kulüplerinden bir tanesi ile eşleştik. Onlar açısından da bizim açımızdan da oldukça zor bir müsabaka olacak. İnşallah o zamana kadar da eksikliklerimizi tamamlayarak iyi bir çalışma programı ve disipliniyle beraber ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hazırlık maçında, geçen sezon da sıkça olduğu gibi topun direkten dönmesiyle ilgili Ünal Karaman, "Sonuçta saha içinde bir mücadele veriyorsunuz. Gol olsun diye çok çaba sarf ediyorsunuz ama bir talihsizliğimiz var gibi. Biraz daha çalışacağız, gayret göstereceğiz o direklerden içeriye atmaya çalışacağız. İnşallah başaracağız." şeklinde konuştu.

Karaman, transfer çalışmalarıyla ilgili bir soru üzerine de şunları kaydetti:

"Uzun bir lig maratonu var. Kupa var, Avrupa kupaları var. Dolasıyla tam manası ile hazır olmanız gerekiyor. Bir de Trabzonspor'un gerçekleri var. Tabii ki bu uzun maratonu düşündüğümüz takdirde iyi hazırlanmamız gerekiyor. Kadro olarak eksiklerimizi en azından rekabet ortamı oluşturacak bölgelerimizle alakalı eksiklerimizi en kısa zaman içerisinde kadromuza katıp bizim için çok değerli olan sezon başı antrenmanlarını arkadaşlarla birlikte yapma imkanını vermek istiyoruz. Umarım en kısa dönem içerisinde bu rekabet ortamını oluşturacak oyuncular aramıza katılır. İnşallah biz de hazırlığımızı en iyi şekilde yapmaya devam ederiz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 22:24
  1. Avusturya Kampı
  2. Trabzonspor
  3. Ünal Karaman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaca çay bahçesinde görüntülendi
    1. Karaca çay bahçesinde görüntülendi
    2. 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    3. Büyük öfke: Filistinliler o Suudi'yi..
    4. Dünya Eskrim Şampiyonası
    5. DEAŞ’ın Somali’deki yeni kolu bağlılık..
    6. UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor - Sparta..
    7. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:..
    8. Başkan Uçar: "Kurtuluş meşalesi..
    9. Ceylanpınar'a roket atıldı! Eve isabet..
    10. Ünal Karaman, oyuncularının..
    11. UMH, Hafter güçlerinin Trablus'a..
    12. Selde zarar gören evlerinin önünden..
    13. Karaman, Sparta Prag eşleşmesini..
    14. Balıkesir'deki dolandırıcılık operasyonu
    15. Şanlıurfa'da patlama
    16. Trump’tan Keşmir için ara buluculuk..
    17. İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ne zaman..
    18. Hatay’da iki grup arasında silahlı..
    19. Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi..
    20. Amman yönetimi Kharouf'u "Ürdün..
    21. Nijerya’da kaçırılan 4 Türk için 44..
    22. Ankaragücü Yalçın Ayhan ile sözleşme..
    23. HDP'li belediyeye sert tepki! "Ekmekle..
    24. Ürdün'den "Doğu Kudüs'teki yıkımlar..
    25. Samsun’da bıçakla yaralamaya adli..
    26. Silahla oynarken kazara arkadaşını..
    27. Ghaylen Chaaleli, sağlık kontrolünden..
    28. Uluslararası şölenler Dede Korkut..
    29. Meksika ve ABD sınırda silah..
    30. Masat Yaylası uluslararası şölene ev..
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip
    İngilizler tanker olayına yeni boyut kazandırdı: Rusya bu teknolojiye sahip

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Fırsatçı ev sahipleri gözünü vatandaşın cebine dikti! "Yasayı çiğniyorlar"
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti
    Başsavcılıktan Erdoğan’a yönelik ağır sözlere fezleke! ‘Delilleri önüne koyacağız’ demişti