Ünal Karaman: Eksiklerimizin farkındayız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Alman temsilcisi Hoffenheim ile oynadıkları ve 3-3 beraberlikle sona eren maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kamptaki yoğun antrenman programlarından sonra ciddi bir rahatsızlık vermeden, sakatlık yaşamadan maç tamamlamanın kendileri açısından sevindirici olduğunu ifade eden Ünal Karaman, "Tabii ki artılarımız var, yine futbol oynamaya çalışan bir takımız, bunun güzellikleri var, göze hoş gelen yerleri var. Bir diğer handikapı geçen seneki yaşamış olduğumuz sıkıntılarımızdan kaynaklı rakibe vermiş olduğumuz gol pozisyonları var, yemiş olduğumuz goller var." dedi.

Karaman, yönetim kurulunun transfer çalışmalarında bulunduğunu dile getirerek, "Elbetteki rekabet ortamını oluşturacak bölgelerle ilgili arzu ettiğimiz transferlerle için yönetim kurulumuz çalışıyor. Bir de son hazırlıkları tamamlayıp da resmi müsabaka boyutuna geçtiğimiz dönem içerisinde oyuncularımız daha da hazır, daha da güçlü, daha da iyi olduklarını dikkate alacak olursak, ben bugün bize sunduklarından hem başlayan 11'imiz hem de sonradan devam eden genç kardeşlerimiz dahil olmak üzere bize gösterdikleri oyundan mutluyum, memnunum. Hepsine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Bu yapıyla sezona girecek Trabzonspor'u elbette zor günler bekliyor." diyen Ünal Karaman, şöyle devam etti:

"Geçen sene oyuncularımız ciddi bir özveri gösterdiler. Camiamızı çok iyi şekilde temsil ettiler ama rekabet ortamını oluşturma noktası içerisinde eksiklerimizin olduğunu bütün spor ve futbol kamuoyu biliyor. Bir de kulübümüzün kendine ait gerçekleri var. Transfer ve bütçeyle alakalı gerçekler var. Bunlara da göz kapayamayız. Ben de bir teknik adam olarak 'Bana şurası için mutlak rekabet ortamı oluşturacak kaliteli oyuncuya ihtiyaç var' diyebilirim ve belki de sizin beklediğiniz şekilde bağıra bağıra ortalıkta gezebilirim. Ama biz o değiliz. Biz daha çözümcü olma noktası içerisinde yönetim kurulumuzla azami dikkat göstererek, onları da zor durumda bırakmayarak, bir zorunluluk olarak transfer beklentilerimiz var."

Karaman, bu işin fantezisini yapan kulüplerin bulunduğunu söyleyerek, "Var üzerine varlar katanlar. Bizim o imkanımız yok şu anda. Altyapıdan ve 1461'den getirdiğimiz gençlerimiz var, onların katkıları var. Onların katkılarını bugün son yarım saatte yine görüyoruz. Elbetteki zaman içerisinde çok daha iyi noktalara gelecekler. Ama açık olmak gerekirse, birkaç bölgeyle alakalı rekabet ortamına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Teknik direktör Karaman, "Geçen sezon hedef kovalayan bireysel oyuncular bugün ağabey konumunda, bu oyuncuları bu sezon üst düzeyde motive endişesi duyuyor musunuz" şeklindeki soru üzerine de şunları dile getirdi:

"Endişe şöyle duyulabilir, bugün baktığınız anda geçen sene 5 tane kendi bünyemizde oyuncuydu. Bugünkü maçta Muhammed ve Rahim ile bu sayı 7'ye çıktı bugün itibarıyla. Bu çocukların biz daha güvenli, daha huzurlu bir ortamda geleceğe taşıyabilme adına saha içi sonucuna ve taraftarımızın bize vereceği motivasyona ve güce ihtiyacımız var. Eğer saha içi motivasyonumuz arzu ettiğimiz seviyede olmazsa, Allah korusun bu genç takım 2-3 tane oyuncunun saha içi duruşuna bakar, ki o da bizi kırılgan bir yapıya iter. Bu da bizim hoşumuza giden yapı değil. Evet bu gençler gelecekler ama gençler belli bir eğitim aşamasından gelip daha güçlü camianın içerisine, güçlü bir takım içerisinde gelecekler. Belki şu an itibarıyla biraz o konuda ihtiyaçlarımız elzem görülebilir. Umarım ki onların katılımlarıyla beraber bu oyuncularımız daha güvenli ortam içerisinde eğitimlerine bizden olduğu kadar saha içindeki ağabeylerinden de eğitimlerini alarak, pozisyon doğrularını öğrenerek devam edecekler. Eksiğimiz var evet, farkındayız."

Karaman, yeni transfer Campi'yi nasıl bulduğuna ilişkin soruya da "Bireysel olarak yorum yapmayacağım. Her oyuncunun artıları ve eksileri var bugün maç geneline baktığımızda. Ben genel bir yorum yaparım. Bireysel yorum zaman içerisinde yapmam gerekirse de bunu duyarsınız." yanıtını verdi.