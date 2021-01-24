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Spor Ünal Karaman: Bence izlenebilirdi
Spor

Ünal Karaman: Bence izlenebilirdi

Süper Lig'de Göztepe'nin başında ilk maçına Beşiktaş deplasmanında çıkan Ünal Karaman sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Tecrübeli teknik adam maçın ardından önemli açıklamalarda bulunurken, "Bence Ersin'in Halil'e müdahalesi izlenebilirdi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 22:00:00 -
Ünal Karaman: Bence izlenebilirdi

Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe deplasmanda Beşiktaş'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Mücadelede İzmir ekibi 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Göztepe'nin başında ilk maçına çıkan teknik direktör Ünal Karaman maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Oyuncularımız iyi çalıştılar, doğru bir hazırlıkla buraya geldiler. Beşiktaş güçlü bir takım, biliyoruz ama biz hiçbir takıma karşı teslim olan yapıda olmayız."

"Beşiktaş güçlü bir takım ama hiçbir rakibe teslim olmayız. İkinci yarıya bize yakışmayan bir golle başladık. Oyuncu eli saklayarak topa koştu, saçma sapan kurallar! Bu kurala ısınamadım. Net pozisyonlarımız var. Bence Ersin'in Halil'e müdahalesi izlenebilirdi."

Transfer açıklaması

"UEFA kriterleri var. Sanırım kriter davasına diğer takımlar gibi transferde rahat hareket edemeyiz. Mali bütçeyi tam olarak bilemiyorum. Başkanın, bana söyledikleri var ama rakamları söylemek istemiyorum. Bütçe ölçüsünde gereken yapılır."

"Kulübün ihtiyacı olan bölgeler için çalışmalar ve gereken transferler yapılacaktır elbette. Umuyorum ki mevcut arkadaşlarımızın oyun kalitelerini üst seviyeye çekip yeni transfer gibi takıma katacağız. Bu ara oyuncu da alınırsa o da kabulümüz."

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