Ünal Çeviköz CHP aday listesine giremedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 14 Mayıs parlamento seçimi için hazırladığı milletvekili aday listesi kesinleşti.

27. Yasama döneminde İstanbul milletvekili olan bazı isimler, 28. Dönem için hazırlanan aday listesine giremedi.

Bunlardan dikkat çeken isimlerden biri de Ünal Çeviköz. Partinin dış politikada vitrin isimlerinden olan Çeviköz, Türkiye'nin uluslararası alanda attığı haklı adımları, batılı ülkeleri kızdıracağı endişeyisle yanlış bulduğunu savunmuştu.

Çeviköz'ün, Dışişleri Bakanlığı'na düşünüldüğü öğrenildi.

"Mavi Vatan, saldırgan bir algı yaratıyor"

Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.

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"Libya'da, Suriye'de ne işimiz var"

Ünel Çeviköz, Türkiye'nin Libya'da operasyonel olarak da taraf olmasının uluslararasıa alanda yalnızlaşmasına neden olduğunu savunurlen, Suriye'de terör örgütlerine karşı yürütülen güvenlik politikalarını da eleştirdi.

Çeviköz, Rusya'nın, İran'ın ve ABD'nin bölgede, Suriye ne işi var diye sormak yerine, Türkiye'nin bölgede işgal gibi göründüğünü iddia ederek, TSK'nın Suriye'den çekilmesi gerektiğini belirtmişti.

"Azerbaycan'a yardım etmemeliyiz"

Kardeş ülke Azerbaycan'ın içinde bulunduğu zor durumda bile muhalefet etmekten geri durmayan CHP'li Çeviköz, Türkiye'nin yaşanan çatışmaya müdahil olduğu yönünde bilgisi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor.

"S-400’leri geri verelim"

Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" söylemişti.

Çeviköz, S-400'lerin aktif hale getirilmeme kararının, Türkiye'nin F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına tekrar dahil edilmesine yol açacağını ifade etti.