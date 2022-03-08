Un helvası tarifi nasıl yapılır? Tam kıvamında, yumuşak un helvası tarifi

Un helvası tarifi

Un helvası malzemeleri

100 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Yarım su bardağından biraz fazla kırılmış ceviz

Şerbeti İçin;

2 su bardağı toz şeker

3 su bardağı sıcak su ya da süt

Un helvası nasıl yapılır, tarifi, sunumu

Un helvası nasıl yapılır?

Derin bir tencere içerisinde tereyağını eritin, ardından içerisine bir miktar sıvı yağ ekleyin. (Dilerseniz sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz ancak tereyağı kullanmak hem tadında hem de kokusunda ciddi bir fark yaratmanızı sağlar. Ardından unu ilave ederek kısık ateşte yavaş yavaş karıştırın. Unu mümkünse elekten geçirerek kullanın. Böylece topaklanmasının önüne geçebilirsiniz. Un kahverengi kıvama gelene kadar yaklaşık 15 dakika daha kavurma işlemine devam edin. Unumuz yeterince kavrulduktan sonra cevizleri ekleyin ve 1-2 dakika daha kavurun. Bu işlem yapılırken başka bir kapta oda sıcaklığındaki sütün içerisinde şeker eritin. İstenilen renge gelen una şerbeti ilave edin ve tahta kaşığa yapışmayacak kıvama gelene kadar pişirin. Unumuz kavrulduktan sonra şerbeti yavaş yavaş ilav edin. Ardından şerbetini çekene kadar sürekli karıştırın. Aksi durumda topaklanma olabilir. Tahta kaşığa yapışma olmayınca ocaktan alın ve bir süre dinlendirin. Hazır hale gelen helvayı ocaktan aldıktan sonra çorba kaşığıyla şekil verin. Servis ederken arzunuza göre tarçın, ceviz ya da fındık ile süsleyip sunabilirsiniz.

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