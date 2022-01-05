Un helvası tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Un helvası tarifi nasıl yapılır?

Yapımı için malzemeler

2 su bardağı un

250 gram tereyağı

2 buçuk su bardağı su

1 buçuk su bardağı toz şeker

Un helvası tarifi nasıl yapılır?

Basit bir şekilde un helvası yapmak için önce su ve şekeri bir tencerede karıştırın ve kısık ateşte kaynatın. Tereyağını tavaya alın ve eritin. Unu da ilave edip yaklaşık 15-20 dakika karıştırarak orta ateşte kavurun. Unun rengi değişince hafif soğumuş şerbeti yavaş yavaş ekleyin ve güzelce karıştırın. Helvanız şerbetini çektikçe koyu bir renk almaya başlayacaktır. İstenilen kıvama gelince servis edin. Afiyet olsun.

Un Helvası Çeşitleri

Un helvası her evde bulunan malzemeler ile çok kolay bir şekilde yapılabilir. Yapılışı son derece kolay olan un helvası ile ilgili bazı pratik detaylar bilinir ise çok kolay bir şekilde un helvası yapılabilir. Un helvası yapılırken şekerli şerbet yerine pekmez de kullanılabilir. Bu şekilde de un helvası oldukça lezzetli ve kıvamlı olacaktır. Kültürümüzde önemli bir yeri olan un helvası cenazelerde ve mevlitlerde de yapılmaktadır. Genellikle çok miktarda yapılan un helvasının ölçülerini tutturmak için de dikkat edilmelidir.

Un Helvası Püf Noktaları

Un helvası yapılırken bazı püf noktalarına dikkat etmek gerekir. Özellikle de un kavrulurken çok temkinli olmak gerekir. Un helvası yapılırken un rengi dönene kadar kavrulmalıdır. Un kokusu çıktığı anda ocağın altı kapatılabilir. Çünkü un çok kavrularak yanmamalıdır. Unu kavurmak için yaklaşık 15 dakika yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra un kavrulurken tahta kaşık ile sürekli karıştırılmalıdır.