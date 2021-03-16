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Kadın - Aile Un helvası tarifi Ev yapımı un helvası ölçüleri, yapımı
Kadın - Aile

Un helvası tarifi Ev yapımı un helvası ölçüleri, yapımı

Un helvası hem az malzeme ile hem de yapılış itibariyle oldukça pratik geleneksel tatlılarımızdan. Un helvasının önemli olan kısmı iyice kavrulması ve şerbetidir. Un helvası kaç dakika kavrulur? Un helvası nasıl yapılır? Un helvası şerbeti ölçüleri nedir? Evde lezzetli un helvası tarifi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2021-03-16 22:52:00 -
Un helvası tarifi Ev yapımı un helvası ölçüleri, yapımı

Uşak’ta un helvası geleneksel lezzetler arasında kabul edilecek kadar çok sevilir. Peki Uşak usulü un helvası nasıl yapılır? Pratik un helvası tarifi: Un helvası nasıl tapılır? Un helvası yapımı ve malzemeleri

Un helvası tarifi

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 su bardağı sıvıyağ

Şerbeti İçin;

2,5 su bardağı su

1,5 su bardağı tozşeker

Yapılışı

İlkönce şerbetini hazırlayalım.

Bir tencereye tozşeker ve suyu alarak kısık ateşte erimesini sağlayalım.

Geniş ve çelik tencereye sıvıyağ ve unu alalım.

Unun kokusu çıkana kadar orta ateşte sürekli karıştırarak kavuralım.

Unun kokusu çıkınca ocağın altını kısalım.

Unun rengi koyulaşıncaya kadar kavuralım.

Arzu edilen renge ulaşınca, ocaktan aldığınız ılık şerbeti üzerine dökelim.

Dökerken sıçramalar olabilir, dikkatli olun.

Şerbeti döktükten sonra çekmesi için hızlı hızlı karıştıralım.

Kaşığın arka tarafıyla iyice bastırarak, karıştıralım.

Helvanız ılındıktan sonra bir kaşığın içine alınır ve ters çevrilerek servis tabağına alınır.

Soğuduktan sonra arzuya göre tarçın veya Hindistan cevizi serpebilirsiniz.

Püf Noktası:

Unun kavrulurken topaklanmaması için, unu öncesinde elemeye özen gösterin.

En kısık ateşte, un ve yağı güzelce karıştırarak kavurmaya başlayın.

Unun sıvı yağla birlikte, güzelce bütünleşmesi ve hafif sarımsı bir kıvam alması gerekiyor.

Unun kokusu iyiden iyiye çıkmaya başladığında, şerbetini verme vaktiniz de gelmiş demektir.

Unun rengi kahverengiye yakın bir renk aldığında helvanıza azar azar şerbetini vermeye başlayın.

Şerbetini süt- şeker ya da su-şeker karışımı şeklinde hazırlayabilirsiniz.

Oda sıcaklığında bir ısı, şerbet için yeterli olacaktır.

Şerbeti sıcak olduğu takdirde un şerbeti çekmez ve beklediğiniz kıvamı alamazsınız. Şerbetini azar azar vermeye de özen gösterin.

Dilerseniz kaşıkla, dilerseniz de dondurma kaşığıyla şekil verebilirsiniz.

Mini muffin ya da kek kalıplarına aktararak da şekil verme işlemini yapabilirsiniz. Burada işin sırrı helva henüz sıcakken şekil vermek ve eğer kaşıkla şekil veriyorsanız kaşıkları öncesinde hafifçe ıslatmakta saklı.

Böylelikle kaşığa yapışmayacak ve çok kolay bir şekilde forma gireceklerdir.

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