Un helvası nasıl yapılır? Kolay un helvası tarifi
Pratik un helvası tarifi | Kandillerde ikramlar hazırlayıp dağıtmak son derece önemlidir. Bu mübarek günde helva hazırlamak isteyenlerin pek çoğu ise "Un helvası nasıl yapılır?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, un helvası için hangi malzemeler gerekli? Pratik un helvası tarifi
Mevlid kandili sebebiyle pek çok kişi un helvası hazırlamak istiyor. İşte, denenmiş tam ölçülü un helvası tarifi.
Kolay un helvası tarifi
Malzemeler:
- 2 su bardağı un
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 100 gram tereyağı
- Yarım su bardağı ceviz
Şerbet için:
- 3 su bardağı süt
- 2 su bardağı şeker
Un helvası nasıl yapılır?
Helva hazırlamak için süt ve şekeri ocağa alın. Sütün kaynamasına gerek yok. Şeker eriyip süt ısınınca ocağın altını kapatın.
Bir tencereye tereyağı ve sıvıyağı alın.
Unu ekleyip orta ısıdaki ocakta unu kavurun.
Unun renginin dönmesi için 10-15 dakika kadar kavurmanız gerekecektir.
Unun rengi dönünce cevizi ekleyip kavurun.
Ardından şerbeti tencereye boşaltın. Ancak bu aşamada çok dikkat edin. Şerbetle un buluşunca etrafa sıçrayacaktır.
Arzu ederseniz; bir adet portakal kabuğu da ilave edebilirsiniz.
Afiyet olsun.