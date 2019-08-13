Un böceklenmeden nasıl saklanır?

Mutfağa hevesle girip, tatlı yapmak için unun kavanozunu açtığında büyük bir şok mu yaşadınız? Kısa bir süre önce alıp, kavanoza boşalttığınız unun bu kadar kısa sürede böceklenmesi sizi fazlasıyla şaşırttıysa; emin olun bir yerde hata yapmışsınız demektir. Un doğru muhafaza edilmediğinde hızlıca ziyan olabilir.

İşte, doğru un saklanma yöntemi!

Unu satın aldığınız ambalajda muhafaza etmek en doğrusudur. Ama bunun yenine cam ya da plastik kavanozları da tercih edebilirsiniz.

Unu kavanoza boşaltın ve iki gün boyunca buzdolabında saklayın.

Kavanozun ağzının sıkıca kapatmayı ihmal etmeyin.

İki günün sonunda unu; serin ve kuru bir ortamda son kullanma tarihine kadar gönül rahatlığıyla muhafaza edebilirsiniz.

Defne yaprağı unsuru

Kavanozun içerisine birkaç adet defne yaprağı eklediğinizde unun ömrünün uzadığı bilinen bir gerçek. Arzu ederseniz lavanta çiçeğiyle de aynı yöntemi uygulayabilirsiniz.