Umut Bulut gollerine devam ediyor İstikbal Mobilya Kayserispor’un takım kaptanı Umut Bulut 3 haftada 2 gol attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un takım kaptanı Umut Bulut 3 haftada 2 gol attı.

İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut Bulut, bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol attı.

Ligin ilk maçında Alanyaspor karşısında gol atamayan Umut Bulut, ligin ikinci haftasındaki Ankaragücü ve ligin 3.haftasındaki Galatasaray maçında gol atmayı başardı.

Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart gören Umut Bulut, Antalyaspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.