Umur Bey nasıl öldü? Tarihte Umur Bey nasıl öldü?

Umur Bey ya da Aydınoğlu Gazi Umur Bey Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyidir. Denizci olarak bilinen bir Türk askeri ve devlet adamıdır. 1309 yılında Leşkeri-eli’nde (Aydınoğlu topraklarında) dünyaya geldi. Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’in beş oğlundan ikincisidir. İsmi “işler, yükümlülükler, görevler“ anlamına gelir. İslami lakabı; “Dinin güzelliği” anlamına gelen “Bahaüddün”’dür.

Genç yaşta İzmir valiliğine atandı ve babasının Ayasuluk’ta (bugünkü Selçuk) kurduğu donanma ile korsanlık yaparak ün kazanan Umur Bey; Sakız Adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora Yarımadası ile Rumeli sahillerine akınlar düzenledi. Babasının ölümünden sonra diğer kardeşlerinin de onayıyla 1334 yılında beyliğin başına geçti. Saltanatı, 1348’de ölümüne dek 14 yıl sürdü. Beylik, onun idaresi altında en parlak günlerini yaşadı.

Umur Bey nasıl öldü?

İzmir kuşatması sırasında kale surlarına tırmanırken atılan oklarla hayatını kaybeden Bey'in cenazesi, Birgi’de babasının yanına defnedildi. Yerine ağabeyi Hızır Bey geçti. Osmanlı dönemine ait tahrir kayıtlarında Umur Bey’in arazi tahriri yaptırdığı, mülk sahiplerine nişanlar verdiği, kendisinin Birgi, Keles, Tire ve Alaşehir’de cami, mescid ve medrese gibi hayır eserlerinin bulunduğu hakkında atıflar vardır.