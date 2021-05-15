  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hamas "felaket olacak" deyip duyurdu
Meteorolojiden gök gürültülü sağanak uyarısı
Ramazan Bayramı'nın son gününde 3 kent için kritik uyarı
CHP'li İBB bunu bile beceremedi
Tarih Umur Bey nasıl öldü? Tarihte Umur Bey nasıl öldü?
Tarih

Umur Bey nasıl öldü? Tarihte Umur Bey nasıl öldü?

Umur Bey nasıl ölmüştür? Malhun Hatun babası Umur Bey nasıl öldü? soruları Kuruluş Osman 59. bölüm fragmanı yayınlanmasıyla birlikte merak edilir oldu. Osman Bey, Umur Bey’in defeatle başı boyruk hareket etmemesi gerektiği konusunda tenbihlerde bulunmasına rağmen Umur Bey, Osman Bey’in fermanını her defasında çiğnedi. Ancak bu kez Umur Bey’in hatası Türkmen Beylerine zarar vermesi Umur Bey’i yay kirişiyle boğulma durumuna kadar getirdi. Peki Osman Bey Umur Bey’i öldürecek mi? Umur Bey nasıl öldü? Tarihte Umur Bey nasıl öldü?

Yeniakit Publisher
2021-05-15 09:42:00 - 2021-05-15 09:49:47

Umur Bey ya da Aydınoğlu Gazi Umur Bey Aydınoğulları Beyliği’nin ikinci ve en ünlü beyidir. Denizci olarak bilinen bir Türk askeri ve devlet adamıdır. 1309 yılında Leşkeri-eli’nde (Aydınoğlu topraklarında) dünyaya geldi. Aydınoğulları Beyliği’nin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey’in beş oğlundan ikincisidir. İsmi “işler, yükümlülükler, görevler“ anlamına gelir. İslami lakabı; “Dinin güzelliği” anlamına gelen “Bahaüddün”’dür.

Genç yaşta İzmir valiliğine atandı ve babasının Ayasuluk’ta (bugünkü Selçuk) kurduğu donanma ile korsanlık yaparak ün kazanan Umur Bey; Sakız Adası, Bozcaada, Eğriboz, Mora Yarımadası ile Rumeli sahillerine akınlar düzenledi. Babasının ölümünden sonra diğer kardeşlerinin de onayıyla 1334 yılında beyliğin başına geçti. Saltanatı, 1348’de ölümüne dek 14 yıl sürdü. Beylik, onun idaresi altında en parlak günlerini yaşadı.

 

Umur Bey nasıl öldü?

İzmir kuşatması sırasında kale surlarına tırmanırken atılan oklarla hayatını kaybeden Bey'in cenazesi, Birgi’de babasının yanına defnedildi. Yerine ağabeyi Hızır Bey geçti. Osmanlı dönemine ait tahrir kayıtlarında Umur Bey’in arazi tahriri yaptırdığı, mülk sahiplerine nişanlar verdiği, kendisinin Birgi, Keles, Tire ve Alaşehir’de cami, mescid ve medrese gibi hayır eserlerinin bulunduğu hakkında atıflar vardır. 

Osman bey gerçekte Bala Hatunla evliyken mi Malhun Hatunla evlendi?
Osman bey gerçekte Bala Hatunla evliyken mi Malhun Hatunla evlendi?

Tarih

Osman bey gerçekte Bala Hatunla evliyken mi Malhun Hatunla evlendi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Putin'den sert uyarı: Cevap veririz
Dünya

Putin'den sert uyarı: Cevap veririz

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın 'emin adımlarla bir anti-Rusya platforma dönüştüğünü' söyledi ve Moskova'ya yönelik tehditlere cevap..
Teşkilat 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Teşkilat 11. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Yayınlandığı akşamlara damga vuran TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın 11. bölüm 2.fragmanı yayınlandı.

O isimden flaş öneri: Müslüman devletler ordularına İsrail’e yöneltsin
Gündem

O isimden flaş öneri: Müslüman devletler ordularına İsrail’e yöneltsin

​İşgalci siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya saldırılarıyla başlayıp tüm Filistin'e bombalar yağdırmasına tepki gösteren Hüseyin Yılmaz, Müslü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay