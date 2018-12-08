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Umumi tuvalette korkunç ölüm

Konya'da 18 yaşında bir genç, merkez Konya Karatay ilçesi Şerafettin Sokak yakınında bulunan bir umumi tuvaletteölü olarak bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:12
Umumi tuvalette korkunç ölüm

Konya’da aşırı dozda uyuşturucu kullandığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, umumi tuvalette ölü bulundu.

Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Konya Karatay ilçesi Şerafettin Sokak yakınında bulunan bir umumi tuvalette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tuvaletin kadın bölümüne giren tuvalet görevlisi yerde bir erkeğin hareketsiz yattığını gördü.

Bunun üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise yaptığı incelemelerde gencin 18 yaşındaki Ö.E. olduğunu tespit etti. Gencin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri Ö.E.'nin aşırı dozda uyuşturucu kullanarak hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerine duruyor.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 18:12
  1. Konya
  2. umumi tuvalet
  3. korkunç ölüm

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