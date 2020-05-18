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Spor

Umuda Pedal Ekibi 19 Mayıs'ta eğitim için pedallıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-18 19:16:30 -
Umuda Pedal Ekibi 19 Mayıs'ta eğitim için pedallıyor

İSTANBUL (AA) - Umuda Pedal Ekibi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için pedallayarak bağış topluyor.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfının (TEGV), 25. yılı dolayısıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda başlattıkları etkinliğe 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda da devam eden Umuda Pedal Ekibi 16 Mayıs'tan itibaren günde 25 kilometre yol kat ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı döneminde dört gün boyunca her gün 25 kilometre sürüşle toplam 100 kilometre pedal çeviren Umuda Pedal Ekibi, 119 çocuğu nitelikle eğitimle buluşturdu.

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