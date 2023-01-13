Umreye gitme kararı almıştı! İmamoğlu ile ilgili bomba iddia geldi! Umre dönüşü bunu yapacak

Kâh Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Eyüpsultan’da Yasin-i Şerif okuyan, kâh çalkalayarak kafasına diktiği şarap kadehiyle efkâr dağıtan Ekrem İmamoğlu'nun umreye gitme kararı alması, Milliyet yazarı Zafer Şahin'in de dikkatini çekti. "Siyaset ve medya dünyasında konuştuğum herkes niyeyse Ekrem Bey’in umreye gitme kararını siyasi bir hamle olarak görüyor! Hatta işi daha ileri götürüp umre dönüşü bir nevi adaylık açıklaması yapacağına inananlar bile var" ifadelerini kullanan Şahin, özetle şunları kaydetti:

"Bu topraklar amaca ulaşmak için her yolu mübah sayan çok siyasetçi gördü.

Amaçların araçları meşru kılacağına inanan ve pragmatizmin dibine vurmaktan asla çekinmeyen bu siyasetçi tipinin son temsilcisi Ekrem İmamoğlu.

Kendisini Yeni Zelanda’da camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Eyüpsultan’da Yasin-i Şerif okurken de gördük… Çalkalayarak kafasına diktiği şarap kadehiyle efkâr dağıtırken de…

Gazeteci Cengiz Alçayır’ın 10 Ocak’ta Twitter’dan yaptığı paylaşımla öğrendik ki şimdi de ailesiyle beraber umreye gitme kararı almış. Ne diyelim? Allah hayırlısıyla gidip gelmeyi nasip etsin.

Yalnız, kendisine kötü bir haberim var. Siyaset ve medya dünyasında konuştuğum herkes niyeyse Ekrem Bey’in umreye gitme kararını siyasi bir hamle olarak görüyor! Hatta işi daha ileri götürüp umre dönüşü bir nevi adaylık açıklaması yapacağına inananlar bile var.

Şahsen ben buna pek ihtimal vermiyorum. Ama İmamoğlu bu. Ne yapacağı belli olmaz. Baksanıza daha iki hafta önce İmamoğlu’nu ucuz kahramanlık yapmakla suçlayan Ersan Şen bile “Ekrem Bey için adaylık yolu açıldı” demeye başladı. Vardır bir bildiği herhalde.



Ah Machiavelli ah… 2023’ün Türkiye’sini görebilseydin oturup Prens’i yeniden yazardın."



