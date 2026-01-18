  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Umrede hayatını kaybeden Türk, Mekke'nin bağrına defnedildi
Gündem

Umrede hayatını kaybeden Türk, Mekke'nin bağrına defnedildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Umrede hayatını kaybeden Türk, Mekke'nin bağrına defnedildi

Eskişehir'den umre için kutsal topraklara giden ve burada kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Ramazan Özalp, Mekke'de defnedildi.

Seyitgazi ilçesi Karaören'nde ikamet eden 3 çocuk babası Ramazan Özalp (56), umre ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti. Suudi Arabistan'nın Mekke şehrinde cuma günü kahvaltı yapan Özalp, bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Ramazan Özalp'in kalp krizi geçirdiği belirendi. Tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamayan Özalp, yine aynı gün cuma namazı sonrasında Mekke'de defnedildi.

