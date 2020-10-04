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Dünya Umre ziyaretleri yeniden başladı
Dünya

Umre ziyaretleri yeniden başladı

Koronavirüs nedeniyle 6 ay ara verilen umre ziyaretleri tekrar başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 05:51:00 -
Umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi İşleri (Harameyn) Başkanlığı tarafından yapılan bilgilendirmede, umrecilerin koronavirüs tedbirleri altında ulaştıklarını açıkladı.

29 Eylül'de Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle 6 ay ara verilen ve bugün yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için önlemler alacağını belirtmişti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru'l Esved çevresine konulan barikatın kaldırılmayacağı ve umre ziyareti yapanların Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği belirtiliyor.

Suudi Arabistan sadece ülke içinden umre ziyaretlerine izin veriyor. Kasım ayında ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul etmeye başlayacak.

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