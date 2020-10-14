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Yaşam Umre ne zaman başlayacak? Umre ziyaret tarihi
Yaşam

Umre ne zaman başlayacak? Umre ziyaret tarihi

Suudi Arabistan yetkililerinin açıklamasıyla birlikte 2020 hac ibadeti tarihi paylaşıldı. Umreye gidecek adaylar tarafından bir süredir Umre ne zaman başlayacak? sorusu merak ediliyordu. Peki, Umre ne zaman başlayacak? Umre ziyaret tarihi

Yeniakit Publisher
2020-10-14 17:10:00 -
Umre ne zaman başlayacak? Umre ziyaret tarihi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir durdurulan umre ziyaretleri ile ilgili gelen son dakika haberinin ardındanadaylar tarafından merak edilen ziyaretlerin başlayacağı tarih de belli oldu.

Umre ne zaman başlayacak?

2020 umre ziyaretleri ile ilgili son dakika gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti ve umre ziyaretleri kapatılmıştı. Suudi Arabistan yetkililerinden yapılan son dakika açıklamada, 2020 umre ziyaretinin 1 Kasım'dan itibaren yurt içi ile yurt dışından açılacağı duyuruldu.

Umre ziyaretini ilk hangi ülke yapacak?

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerinin açılacağını duyurdu.

1 Kasım'dan itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini söyledi.

Umre ziyareti ilk olarak Suudi Arabistan için açılacak.

Suudi Arabistan'da korona virüs nedeniyle yaklaşık 6 ay askıya alınan umre ziyaretleri 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelen ibadetçilere açılacak.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, yerli kimseler için umre ziyaretlerinin 4 Ekim'den itibaren başlaması kararının ardından, yurt dışından gelecek ibadetçiler için de bir tarih belli oldu. Suudi Arabistanlı yetkililer 1 Kasım'dan itibaren yurt dışından gelenlerin umre ziyaretlerini gerçekleşebileceğini açıkladı.

 

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