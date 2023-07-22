Umre fotoğrafı ses getirmişti! Fulya Öztürk lincine Buket Aydın da katıldı

Fulya Öztürk, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez ziyaretini takip etmek üzere seyahat etmişti.

Bu esnada Umre ibadetini yerine getiren Öztürk, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Öztürk'ün paylaşımına muhalif kesimler tarafından "Vergilerimizle Umre ziyareti yapıyorsun" eleştirileri yapıldı. Sol kesimin linç girişiminde bulunduğu Öztürk'e Buket Aydın'dan destek geldi.

"Masrafları gazetecinin bağlı olduğu medya kurumu ödüyor"

Youtube kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Buket Aydın, "Cumhurbaşkanlığı gezisinde gazetecilerin masraflarını devlet veya sizin vergileriniz ödemiyor, gazetecinin bağlı olduğu medya kurumu ödüyor. Önce hac ile umre nedir onun ayrımını öğrenin, sonra Fulya Öztürk hakkında tweet atın." ifadelerini kullandı.