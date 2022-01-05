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Ekonomi Umre fiyatları ne kadar? 2022 en ucuz umre fiyatlar kaç lira?
Ekonomi

Umre fiyatları ne kadar? 2022 en ucuz umre fiyatlar kaç lira?

2022 umre fiyatları | Koronavirüs salgını sebebiyle kutsal topraklara gidemeyenler umre ziyaretlerinin açılacağı tarihi ve ücretleri araştırmaya başladı. Peki, umre fiyatları belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2022-01-05 19:19:00 -
Umre fiyatları ne kadar? 2022 en ucuz umre fiyatlar kaç lira?

Umre ziyaretinde bulunmak isteyenler ücretler hakkında araştırma yapıyor.  Peki, 2022 umre fiyatları belli oldu mu?

Umre fiyatları ne kadar? 2022 en ucuz umre fiyatlar kaç lira?

Suudi Arabistan koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında ülke dışında misafir kabul etmemişti. 2021’de ise belirlenen ülkelerden hac ve umre için ziyaretçiler ülkeye alındı. Ancak Türkiye, Suudi Arabistan’ın belirlediği riskli ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye; Pakistan, Hindistan, Endonezya, İran, Mısır gibi nüfusu fazla olan ülkeler arasında yer alıyor. Bu sebeple Türkiye’den umre ve hac için misafir kabul edilmiyor.

Suudi Arabistan'ın 2022 yılında Türkiye'den hac ve umre için ziyaretçi kabul edip etmeyeceği ise henüz belli değil.

Geçtiğimiz aylarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş konu hakkında yaptığı açıklamada, "Muhtemelen vaka sayısı az olan ülkelerden az sayıda umreci kabul ediyorlar. Ama bunun içerisinde 21 kadar ülke yok, Türkiye yok, Avrupa ülkeleri yok. Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor. Mesela ülkelerin binde biri kadar kontenjan tanıyorlardı geçmiş dönemde. Şimdi bu 10 binde bir mi olur, nasıl olur, bunların kriterlerini bekleyeceğiz. Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye, bizim hazırlıklarımız tam. Milletimiz müsterih olsun. Geçmiş dönemde kendisine kura çıkan hacılarımızın öncelikleri var" ifadelerini kullanmıştı.

Henüz Türkiye’de umre ziyaretine gidilmediği için fiyatlarla ilgili de bir açıklama bulunmuyor.

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