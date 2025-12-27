  • İSTANBUL
Yerel Umre dönüşü kalp krizi geçirdi
Yerel

Umre dönüşü kalp krizi geçirdi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Umre dönüşü kalp krizi geçirdi

Bingöl'de yaşayan 80 yaşındaki kadın, umre dönüşü geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, umre vazifesini tamamlayan Lamia B., uçakla sabah saatlerinde Bingöl Havalimanı'na geldi. Yaşlı kadın uçaktan indikten sonra havalimanı binasında aniden fenalaştı. Haber verilmesi üzerine havalimanına sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen kadın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşlı kadının defnedileceği ve taziyesinin ise Bingöl merkez Kervansaray Köyü'nde kurulacağı bildirildi.

