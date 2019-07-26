Ümraniyespor'a Senegalli forvet - Kırmızı-beyazlılar, Senegalli Honore Gomis'i kadrosuna kattı



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, Senegalli forvet Honore Gomis'i transfer etti. Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon 21 Yaş Altı 1. Lig'inde gol kralı olan Senegalli forvet Gomis'in transferini kamuoyuna saygıyla bildirir, genç oyuncuya gol krallıklarıyla biten nice sezonlar dileriz." denildi. 23 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı öğrenildi.

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