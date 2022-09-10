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Spor Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK deplasmanında
Spor

Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK deplasmanında

HangiKredi Ümraniyespor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 09:48:00 -
Ümraniyespor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK deplasmanında

Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor, 5 maçta aldığı 1 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor.

Sezona iyi başlayan Gaziantep temsilcisi ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı takım, elde ettiği 10 puanla haftaya 5. sırada girdi.

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