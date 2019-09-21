Ümraniyespor puanı 90+5'te kurtardı! TFF 1. Lig 5. hafta maçında Ümraniyespor ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ve Boluspor, Ümraniye İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Boluspor'un golünü 35. dakikada Rydell Poepon kaydetti. Ümraniyespor'da Vasco Fernandes, 90. dakikada attığı golle takımına puanı getirdi.



Bu skorla Ümraniyespor, puanını 10'a çıkartarak liderliğini korudu. Boluspor ise 2 puanla 16. sırada yer aldı.



Ümraniyespor, gelecek hafta Keçiörengücü deplasmanında boy gösterecek. Boluspor ise evinde İstabulspor'u ağırlayacak. Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir Hakemler: Caner Ak, Mehmet Ali Akkor, Burak Cansız Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Fernandes, Gökhan Süzen, Timur Temeltaş, Akabueze, Nouri (Dk. 68 Lazar), Bahadır Taşdelen (Dk. 63 Emircan Altıntaş), Gomis, Gimbert (Dk. 7 Muhammed Gönülaçar) Boluspor: Hakan Canbazoğlu, Hayrullah Bilazer, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Hakan Arslan, Dodo, Umut Gündoğan (Dk. 59 Mustafa Sami Can Keskin), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+3 Yusuf Mert Tunç), Bilal Kısa, Mustafa Durak (Dk. 46 Melih Okutan), Poepon Goller: Dk. 35 Poepon (Penaltıdan) (Boluspor), Dk. 90+5 Fernandes (Cesar Grup Ümraniyespor) Sarı kartlar: Dk. 33 Burak Öğür, Dk. 58 Fernandes, Dk. 34 Ahmet Taşyürek (Teknik direktör) (Cesar Grup Ümraniyespor), Dk. 46 Dodo, Dk. 51 Bilal Kısa, Dk. 73 Mustafa Sami Can Keskin, Dk. 90+6 Ümit Kurt (Boluspor)

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