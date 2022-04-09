Ümraniyespor - Ankaragücü maç sonucu! Ümraniyespor - Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?
TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Ümraniyespor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin maç skorunu merak ettiği Ümraniyespor ile Ankaragücü mücadelesinde kazanan hangi takım olduğu araştırılıyor. Peki Ümraniyespor - Ankaragücü maçı kaç kaç bitti? Ümraniyespor - Ankaragücü maç sonucu ne? Ümraniyespor - Ankaragücü özeti!
1. Lig'in 31. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Ligin lideriyle zirvenin en yakın takipçisini buluşturan mücadelede kazanan çıkmadı.
Ümraniyespor - Ankaragücü maçı, 2-2'lik beraberlikle son buldu. Mücadelenin açılı golü 10. dakikada Aatif Chahechoue'dan geldi. 32'de Yacine Bammou skoru eşitledi.
İlk yarının bitimine 3 dakika kala Ankaragücü'nde Kwabena, arka arkaya gördüğü iki sarı kartla oyundan ihraç edildi. Mücadelenin 54. dakikasında kazanılan penaltıda Mrsic, ev sahibi ekibi 2-1 öne geçirdi. Maçta dakikalar 83'ü gösterirken sahne alan Yasin Güreler, skoru belirledi: 2-2. Bu sonuçla puanını 60'a yükselten MKE Ankaragücü liderliğini korurken, 57 puanlı Bereket Sigorta Ümraniyespor da rakibinin arkasında kaldı.