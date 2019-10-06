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Ümraniyespor Adanaspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Peki, Ümraniyespor Adanaspor maçı kaç kaç bitti?

06 Ekim 2019 Pazar 18:08
Ümraniyespor Adanaspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Peki, Ümraniyespor Adanaspor maçı kaç kaç bitti?

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Ümraniyespor sahasında Adanaspor'u konuk etti. İşte, Ümraniyespor Adanaspor maçının detayları...

MAÇ SONUCU: 2-1

MAÇTAN DAKİKALAR 

12. dakikada Renan Diniz'in ceza sahası içerisinde topsuz alanda Gimbert'e yaptığı müdahaleyi hakem Burak Şeker penaltı olarak değerlendirdi. 

12. dakikada Emircan Altıntaş'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-0 

47. dakikada Serkan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Emircan topla buluştu. Emircan'ın ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya kalıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 

56. dakikada Serkan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Gimbert'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Goran'a da çarparak ağlara gitti. 2-0 

59. dakikada ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Utku'nun şutunda Fernandes meşin yuvarlağa elle müdahale etti. Hakem Burak Şeker pozisyona penaltı kararı verdi. 

59. dakikada penaltı atışını kullanan Gio'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 18:08
  1. Adana
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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