Ümraniye'den Türkiye'ye Tevhid sancağı mesajı!
İstanbul Ümraniye'de binlerce vatandaş Gazze'de zulüm gören Müslümanlar için bir araya geldi.
İstanbul Ümraniye'de “Gazze ve Şehitler” yürüyüşü yapıldı.
Yürüyüşte katil İsrail lanetlenirken, Filistinli mazlumlara yönelik zulmün sona erdirilmesi çağrısında bulunudu.
Öte yandan PKK terör örgütü tarafından şehit edilen askerlerimiz için de dua edildi.
Yürüyüşte Türk bayraklarıyla birlikte Tevhid sancakları da dalgalandı.
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