THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Ümraniye'de yangın, mahsur kalanlar var

Ümraniye'de dört katlı binanın ikinci katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:53
Ümraniye'de yangın, mahsur kalanlar var

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi Orta Sokak 21 numarada bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ümraniye, Kadıköy ve Üsküdar'dan itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi mahsur kaldı.

MERDİVEN ARACIYLA KURTARILDI

Üst katlarda mahsur kalan bina sakinleri camlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. İlk olarak çocuklar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarılarak aşağıya indirildi. Vatandaşların yardımıyla çocuklar hemen sağlık ekiplerine verilerek ambulans içinde müdahale edildi. Diğer mahsur kalan vatandaşlar da merdiven aracılığıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirdi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:53
  1. İstanbul
  2. Ümraniye
  3. yangın
  4. Apartman

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasım'daki seçimler Trump için ne ifade ediyor?
    1. Kasım'daki seçimler Trump için ne..
    2. Bu kurtların kilosu 90 TL!
    3. İmzalar atıldı! Türkmen ülkelerinden..
    4. Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını..
    5. Hasene Yardım Derneği bayramda..
    6. Lütfi Elvan: Tehditlere boyun eğmedik
    7. Resmi açıklama geldi: İşte Gomis'in..
    8. O telefonun sahibi anlattı:..
    9. Partizan Beşiktaş maçının 11'leri
    10. İhsan Eliaçık'a da Adnan Oktar gibi..
    11. Ümraniye'de korkutan yangın! Mahsur..
    12. İsrail zulmü sürüyor! Filistinli kadın..
    13. AB'den İran'a dev destek
    14. O ilimizde sokaklar bomboş! En işlek..
    15. Jose Sosa: Transfer tekliflerini..
    16. 2 bin 480 polis tetikteydi... ‘Kurt..
    17. "Zeytin Dalı Harekatı varlığımızı boşa..
    18. Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e büyük..
    19. İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı!
    20. Adamın kafasına düşen keçinin sahibine..
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!