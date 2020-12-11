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Aktüel Ümraniye'de silahlı kavga: 3 yaralı
Aktüel

Ümraniye'de silahlı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:19:44 -
Ümraniye'de silahlı kavga: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Akar Sokak'ta B.A ile D.J. sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.A Pompalı tabir edilen av tüfeğiyle ateş açtı. İsimleri alınamayan 2 kişinin de bıçakla kavgaya karıştığı öğrenildi. Kavgada D.J tüfekten çıkan saçmalarla çeşitli yerlerinden yaralandı. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi de bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevre güvenliği alınan olay yerinden Sağlık ekipleri yaralıları alarak çevre hastanelere götürdü.

3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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