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Aktüel

Ümraniye'de polis ekiplerinden otizmli Melek'e sürpriz

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:09:39 -
Ümraniye'de polis ekiplerinden otizmli Melek'e sürpriz

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de polis ekipleri, polisleri çok sevdiğini söyleyen otizmli Melek'i ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Çakmak Mahallesi'nde bir aile, otizmli kızları Melek'in polisleri çok sevdiğini ve onları görmeyi istediğini emniyete bildirdi.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de aileyi ziyaret edip Melek'e sürpriz yaptı ve tatlı ikramında bulundu. Evlerinin kapısında polisleri görünce sevinen Melek, polis ekiplerini selam vererek karşıladı.

Aile üyelerinin teşekkür ettiği polisler, daha sonra evden ayrıldı.


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