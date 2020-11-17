Ümraniye'de oyuncu Hasan Kaçan'ın bulduğu hasta köpek tedavi edildi

İSTANBUL (AA) - Oyuncu ve yapımcı Hasan Kaçan'ın sokakta bulduğu hasta köpek, Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildikten sonra yaşam alanına bırakıldı.

Ümraniye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sokakta halsiz ve hasta şekilde yatan bir köpeği gören oyuncu Hasan Kaçan, Ümraniye Belediyesi ekiplerini arayarak yardım istedi. Belediyenin ekipleri kısa sürede olay yerine giderek hasta köpeği aldı ve tedavi için Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Uzun bir süre tedavisi yapılan köpek, haftalar sonra sağlığına kavuştu. Ekipler tarafından rehabilitasyon merkezinden alınan köpek, yine hayvan ambulansı ile kendi yaşam alanına bırakıldı.

Ümraniye Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli Veteriner Hekim Sena Erkınay, "Bize geldiğinde aşırı zayıf, halsiz kalmıştı ve uzun zamandır bu şekildeydi. Tedaviye başladık. Tedavi istediğimiz şekilde ilerledi. Şu an eski sağlığına kavuştu. Onu yaşam alanına geri bırakacağız." ifadelerini kullandı.