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Aktüel

Ümraniye'de kuyumcu kuryesi gasbedildi

120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldığı belirtilen silahlı ve maskeli 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-20 16:19:29 -
Ümraniye'de kuyumcu kuryesi gasbedildi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de bir kuyumcu kuryesi, silahlı ve maskeli kişilerce gasbedildi.

Alınan bilgiye göre, bir kuyumcuda kurye olarak çalışan Vehbi A, Sultanbeyli'den para ve altından oluşan kargoyu alarak 34 ZK 1503 plakalı otomobille yola çıktı.

Ümraniye Tantavi Mahallesi Mavera Caddesi'nde seyir halindeki Vehbi A'nın aracının önü, burada içerisinde maskeli ve silahlı kişilerin bulunduğu başka bir otomobil tarafından kesildi.

Söz konusu araçtan inen iki kişi havaya ateş ederek Vehbi A'nın otomobilinin kapısını açıp buradaki para ve altınların bulunduğu çantayı alarak kaçtı.

İhbar üzenine olay yerine gelen polis ekipleri, 120 bin lira ile 2 kilogram altını çaldığı belirtilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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