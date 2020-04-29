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Aktüel

Ümraniye'de kumar oynayan 16 kişiye para cezası kesildi

2020-04-29 14:19:55 -
Ümraniye'de kumar oynayan 16 kişiye para cezası kesildi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 16 kişiye idari para cezası kesildi.

Ihlamurkuyu Mahallesi Petrolyolu Caddesi'nde Yasin Y'nin evinin bir odasını kumarhaneye çevirdiği bilgisi edinilmesi üzerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, eve çok sayıda kişinin girdiği görüldü.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, söz konusu odadaki masanın üzerinde iskambil kağıdı ve 445 lira buldu.

Doğanevler Mahallesi'nde de bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine adrese giden polis ekipleri, iş yerinin açık olduğunu ve içeride oyun oynatıldığını belirledi.

Polis ekipleri iki adreste kumar oynadığı görülen ve Kovid-19'la mücadele önlemlerini ihlal eden 16 kişiye toplam 61 bin 905 lira para cezası kesti.

Çok sayıda oyun kartı ve pula el konulurken, ruhsatsız olduğu belirlenen 2 yer de zabıta ekiplerince mühürlendi.

Evinin bir odasını kumarhaneye çeviren Yasin Y. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan da işlem yapıldı.


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