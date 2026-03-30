Ümraniye'de kültür sanat sezonu çocukların neşesiyle renkleniyor

Bu kapsamda düzenlenen çocuk tiyatroları ve animasyon film gösterimleri, Ümraniye Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde minik izleyicilerle buluşuyor. Büyük ekranda sahnelenen tiyatrolar ve sinema gösterimleri, çocuklara hem keyifli vakit geçirme imkânı sunuyor hem de eğitici içerikleriyle onların gelişimine katkı sağlıyor.

Etkinliklerde bir araya gelen çocuklar; paylaşmayı, birlikte vakit geçirmeyi ve toplumsal kuralları deneyimleyerek öğreniyor. Aynı zamanda bu ortamlar, çocukların sosyalleşmesine katkı sunarken kolektif bilinç kazanmalarına da zemin hazırlıyor.

Yoğun ilgi gören programlar, çocukların kültür ve sanatla erken yaşta tanışmasını sağlarken onların hayal dünyasını zenginleştiriyor. Ümraniye Belediyesi, düzenlediği bu etkinliklerle hem eğlenceli hem öğretici bir kültür sanat ortamı oluşturarak her yaştan vatandaşı bir araya getirmeyi sürdürüyor.

Kültür merkezlerinde sezon boyunca devam edecek etkinlikler, Ümraniyelilere sanat dolu anlar yaşatmaya devam edecek.