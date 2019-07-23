Ümraniye'de korkutan yangın Huzur Mahallesi'nde üç katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Ümraniye'de üç katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Huzur Mahallesi Ravza Sokak'taki üç katlı apartmanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çatıda hasar meydana geldi.

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