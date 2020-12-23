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Aktüel Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Aktüel

Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:19:32 -
Ümraniye'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Topağacı Mahallesi Gündoğdu Caddesi'nde seyir halindeki Özkan B. idaresindeki 34 UU 7392 plakalı araç ile karşı yönden gelen Mustafa K.'nin kullandığı 08 AV 592 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri park halindeki bir araca çarptı.

Kazada, sürücü Mustafa K. araç içerisinde sıkıştı.

Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

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