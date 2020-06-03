Ümraniye'de güvenlik görevlisini öldüren şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Organize Sanayi Bölgesinde bir depoda güvenlik görevlisini silahla vurarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Mayıs'ta saat 01.45 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde, güvenlik görevlisi Murat Kaya'nın (30) silahla vurularak öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Polis ekiplerinin incelemesinde şüphelilerin, olaydan birkaç saat önce bölgeye alkol almak için geldikleri, kendilerini uyaran sitenin güvenlik görevlileri ile aralarında tartışma çıktığı, ardından buradan ayrıldıkları belirlendi.

Şüphelilerden Taha B'nin (26) bir süre sonra arkadaşı Denizcan A. (26) ile olay yerine plakasız bir araçla tekrar geldiği, yanlarına yaklaşan güvenlik görevlisi Kaya'ya araçtan ateş açıp kaçtıkları tespit edildi.

Ekipler, 1 Haziran'da Kartal'da düzenledikleri operasyonda, şüpheli Taha B. ve Denizcan A'yı yakaladı. Olayda kullanılan tabanca da ele geçirildi.

Taha B'nin uyuşturucu, kasten yaralama, hırsızlık ve tehdit, Denizcan A'nın ise uyuşturucu kullanmak ve görevli memura mukavemet suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin bir araçla deponun önüne geldikleri, kendilerine yaklaşan 2 güvenlik görevlisinden Kaya'ya ateş açıp kaçtığı, ardından Kaya'nın sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye sevk edildiği anlar yer alıyor.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.