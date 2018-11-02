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Ümraniye'de göçük! İki kişi aranıyor, binalar tahliye edildi

İstanbul Ümraniye’de gece saatlerinde korkutan bir olay meydana geldi. Metro inşaat alanın göçük oluştu. Göçük nedeniyle 2 kişinin kaybolduğu kaydedilirken güvenlik sebebiyle bölgedeki binalar tahliye edildi.

02 Kasım 2018 Cuma 06:05
Ümraniye'de göçük! İki kişi aranıyor, binalar tahliye edildi

Parseller Mahallesi Kesikkaya Caddesi'nde büyük bir gürültüyle çöküntü oldu.  Dudullu-Bostancı Metro Hattı şantiyesinin yanındaki yolda yaşanan göçük sonrası 10 metre çapında, 7-8 metre derinliğinde çukur açıldı.

Çöküntünün meydana geldiği yerin yanında bulunan siteye ait güvenlik kulübesi ile şantiyeye ait konteyner de göçükte kaldı.

İki kişi aranıyor

Kulübenin içinde 2 kişinin bulunduğunun söylenmesi üzerine arama kurtarma çalışmasına başlandı. Drone ile havadan görüntülenen göçük alanında itfaiye,
polis ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Çevredeki binaların tedbir amaçlı tahliye edildiği olay yerinde, 112 Acil Servis ekibi de hazır bekletiliyor.

Panik yaşandı, doğalgaz kesildi

Öte yandan, çevreye doğalgaz kokusu yayılması üzerine vatandaşlar sokağa döküldü. Olay yerine çağrılan doğalgaz ekipleri caddedeki gaz akışını kesti.
Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise çökmenin, Dudullu-Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında meydana geldiği bildirildi.

İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı duyurulan açıklamada, "Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İBB raylı sistemler, AKOM, itfaiye, yol bakım, İSKİ, zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekiplerinin 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Çalışmalar sırasında çevredeki bina ve yol ölçümlerinin düzenli olarak kontrol edildiği belirtilen açıklamada, "Yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 06:05
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